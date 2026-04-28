Brand eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Altendiez

Die Anwohner werden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten und die Örtlichkeit zu umfahren bzw. nicht aufzusuchen.



Es wird darum gebeten von Anfragen an die örtlich zuständige Dienststelle in Diez abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

-Führungszentrale-



Telefon: 0261-92156110

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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