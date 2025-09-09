Brand eines Linienbusses, keine Personen verletzt



Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung konnte ein Linienbus auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Kruft in Vollbrand festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte den Bus frühzeitig verlassen. Weitere Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.

Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen auf die angrenzende Bewaldung konnte verhindert werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Richtungsfahrbahn Nord für ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Norden der Anschlussstelle Kruft bleibt weiterhin, mindestens bis zum 10.09.2025, zwecks Säuberung und Aufräumarbeiten gesperrt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich um einen technischen Defekt. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden.

Vor Ort befanden sich die Feuerwehr, Polizei und die Autobahnmeisterei Mendig, sowie die untere Wasserbehörde.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig, PHK Weber

Laacher-See-Str. 15d

Telefon: 02652-97950

pastmendig.wache@polizei.rlp.de





