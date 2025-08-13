Brand eines leerstehenden Hauses in Löf

Am heutigen Morgen des 13.08.25 wurde die Polizei gegen 09.50 Uhr über den Brand in einem leerstehenden Haus in Löf informiert.



Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B416 in beide Richtungen gesperrt werden.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe liegt geschätzt im unteren 6-stelligen Bereich.

Die Ursache des Brandes ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell