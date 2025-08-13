Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B416 in beide Richtungen gesperrt werden.
Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe liegt geschätzt im unteren 6-stelligen Bereich.
Die Ursache des Brandes ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern.
Brand eines leerstehenden Hauses in Löf