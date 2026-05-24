Durch die eingesetzten Beamten konnte ein vollständig ausgebrannter Krankenfahrstuhl festgestellt werden. Dieser wurde durch den Eigentümer am Vortag gegen 14:30 Uhr am Getränkemarkt in Rhens abgestellt. Die derzeit unbekannte Täterschaft entwendete ersten Erkenntnissen nach das Fahrzeug und setzte es in der Folge am Rheinufer in Brand.
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Brand eines Krankenfahrstuhls
Durch die eingesetzten Beamten konnte ein vollständig ausgebrannter Krankenfahrstuhl festgestellt werden. Dieser wurde durch den Eigentümer am Vortag gegen 14:30 Uhr am Getränkemarkt in Rhens abgestellt. Die derzeit unbekannte Täterschaft entwendete ersten Erkenntnissen nach das Fahrzeug und setzte es in der Folge am Rheinufer in Brand.