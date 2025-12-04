Brand eines Kleintransporters auf der B42 mit Vollsperrung



Der Fahrer stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung ausgehend von der Mittelkonsole fest und lenkte den PKW in eine Nothaltebucht zwischen Braubach-Nord und Braubach-Süd, wo dieser im Frontbereich in Brand geriet und schließlich ausbrannte. Der Fahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen und die Feuerwehr verständigen.

Die B 42 war für die Löscharbeiten der Feuerwehreinheiten Nieder- und Oberlahnstein für ca. 45 Minuten in Höhe Braubach voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Ortslage Braubach abgeleitet.



