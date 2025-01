Brand eines Industriegebäudes

Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit starken Kräften bei der Brandbekämpfung in einem Industriegebäude im Einsatz.





Anwohner werden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren, eine Verkehrsfunkwarnmeldung ist eingestellt worden.



Wir bitten darum derzeit von Anfragen an die Dienststelle in Straßenhaus abzusehen.



Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

-Führungszentrale-

Telefon: 0261-921560

E-Mail: ppkoblenz.flz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell