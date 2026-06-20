Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen

Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase.
Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.
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