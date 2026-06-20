Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei aufgrund eines größeren Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederzissen im Einsatz.



Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase.



Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.



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