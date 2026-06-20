Niederzissen
Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen
Symbolbild

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dpa

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei aufgrund eines größeren Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederzissen im Einsatz.


Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-921560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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