Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses steht in Flammen. Durch die Rauchentwicklung kommt es im Bereich der B 9 zu Sichtbeeinträchtigungen. Anwohner werden gebeten, die Einsatzkräfte nicht zu behindern sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742/809-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Brand eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig
Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses steht in Flammen. Durch die Rauchentwicklung kommt es im Bereich der B 9 zu Sichtbeeinträchtigungen. Anwohner werden gebeten, die Einsatzkräfte nicht zu behindern sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.