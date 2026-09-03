Boppard-Bad Salzig
Brand eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Aktuell findet in Boppard-Bad Salzig ein größerer Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei statt.

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses steht in Flammen. Durch die Rauchentwicklung kommt es im Bereich der B 9 zu Sichtbeeinträchtigungen. Anwohner werden gebeten, die Einsatzkräfte nicht zu behindern sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742/809-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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