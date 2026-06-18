Koblenz-Niederberg
Brand einer Wiesenfläche
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 18.06.2026 wurde von einem unbekannten Täter eine Wiesenfläche auf dem Grundstück des REWE:XL Hundertmark in Koblenz-Niederberg in Brand gesteckt.

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Der Täter nutzte dabei mutmaßlich einen Brandbeschleuniger, welcher auf dem Mulch und Gras verteilt und anschließend angezündet wurde. Es verbrannten ca. 60m² Wiese. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand allerdings nicht.
Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
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