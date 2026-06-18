Brand einer Wiesenfläche



Der Täter nutzte dabei mutmaßlich einen Brandbeschleuniger, welcher auf dem Mulch und Gras verteilt und anschließend angezündet wurde. Es verbrannten ca. 60m² Wiese. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand allerdings nicht.

Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

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