Der Täter nutzte dabei mutmaßlich einen Brandbeschleuniger, welcher auf dem Mulch und Gras verteilt und anschließend angezündet wurde. Es verbrannten ca. 60m² Wiese. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand allerdings nicht.
Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
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Brand einer Wiesenfläche
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