Am 05.04.2026 in der Zeit von 00:25 - 00:31 Uhr kam es in Koblenz-Horchheimer Höhe, Dornsweg, zu einem Brand einer Waldhütte.

Die Brandursache bedarf derzeit weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder sonstige Auffälligkeiten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lahnstein.



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Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130





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