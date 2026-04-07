Koblenz
Brand einer Waldhütte
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 05.04.2026 in der Zeit von 00:25 - 00:31 Uhr kam es in Koblenz-Horchheimer Höhe, Dornsweg, zu einem Brand einer Waldhütte.

Die Brandursache bedarf derzeit weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder sonstige Auffälligkeiten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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