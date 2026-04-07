Die Brandursache bedarf derzeit weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder sonstige Auffälligkeiten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lahnstein.
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Brand einer Waldhütte
Die Brandursache bedarf derzeit weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder sonstige Auffälligkeiten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lahnstein.