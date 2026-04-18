Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Stadtzentrum Simmern



Die angrenzenden Häuser und Wohnungen konnten sofort nach Brandfeststellung geräumt werden, wodurch keine Personen zu Schaden kamen.

Durch zahlreiche zeitnah eintreffende Feuerwehrkräfte konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden.

Die Löscharbeiten dauern derzeit weiter an.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.



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