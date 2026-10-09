Brand einer Lagerhalle - Folgemeldung

Dieser Brand weitete sich auf einen Vollbrand der Halle aus. Die Feuerwehr aus Andernach und den angrenzenden Feuerwehren sind seit dem mit einer starken Kräfteanzahl von ca. 50-60 Kräften vor Ort. Der Brand ist unter Kontrolle und weitet sich derzeit nicht weiter aus. Die Feuerwehren sind weiterhin im Einsatz zur Brandbekämpfung.

Aufgrund dessen kommt es immer noch zu einer starken Rauchentwicklung, sodass Anwohner gebeten werden Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem ist der Augsbergweg zwischen der Konrad-Adenauer-Alle und der Werftstraße voll gesperrt. Außerdem wurde für den Zeitraum der Löscharbeiten in diesem Bereich der Strom abgestellt.

Vermutlich wird die Schadenshöhe in einem niedrigen 6-stelligen Bereich liegen. Weitere Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.



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