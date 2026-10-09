Brand einer Lagerhalle – Abschlussmeldung

Alle Sperrungen wurden aufgehoben, sodass der Augsbergweg wieder befahrbar ist. Zudem wurde der Hinweis an die Anwohner bzgl. der Rauchentwicklung zurückgenommen.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird vermutlich im unteren 6-stellingen Bereich liegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



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