Andernach
Brand einer Lagerhalle – Abschlussmeldung
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Der am 09.10.2026 um 08:15 Uhr gemeldete Brand im Augsbergweg in Andernach wurde durch die eingesetzten Feuerwehren vollständig gelöscht.

Alle Sperrungen wurden aufgehoben, sodass der Augsbergweg wieder befahrbar ist. Zudem wurde der Hinweis an die Anwohner bzgl. der Rauchentwicklung zurückgenommen.
Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird vermutlich im unteren 6-stellingen Bereich liegen.
Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK´in Arens

Telefon: 02632-921-0
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

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