Brand einer Hausfassade

Die Flammen hatten bereits die Hausfassade beschädigt. Der Fahrer informierte die Rettungskräfte und begann das Feuer zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und somit ein größerer Sach- und Personenschaden verhindert werden. Die Ursache dürfte vermutlich in der fahrlässigen Entsorgung von abgebrannten Feuerwerksköpern liegen.



Die Feuerwehr Weißenthurm und die Polizei waren vor Ort im Einsatz. Der Schaden wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.



