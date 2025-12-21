Brand einer Garage in Rheinböllen

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich momentan im Einsatz. Die Feuerwehr versucht, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die genauen Umstände der Entstehung des Brandes sind noch unklar.
