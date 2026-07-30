Boppard - Zeugenaufruf nach PKW-Diebstahl am 19./20.07.2026





Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant (Baujahr 2017). Auffällig an dem Fahrzeug sind die orangefarbenen Felgen sowie ein orangener Schriftzug "Quattro" an der Front des Fahrzeugs. Ein Foto des Fahrzeugs ist der Pressemeldung beigefügt. Offen ist, ob an dem Fahrzeug noch die ursprünglichen Kennzeichen mit der Kennung "GOA" angebracht sind.



Die Polizei hat dazu folgende Fragen:



- Haben Sie das Fahrzeug seit dem 19.07.2026 gesehen?

- Können Sie sonstige Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeugs

machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261/92156-390, die Polizeiinspektion Boppard unter 06742/809-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

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