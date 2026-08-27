Koblenz
Blaulichttag Koblenz - Die Blaulichtfamile lädt ein
Plakat Blaulichttag
Plakat Blaulichttag
Polizeipräsidium Koblenz

Am Samstag, 05.09.2026 veranstaltet das DRK-Mittelrehin im Zeitraum von 10-17 Uhr einen Blauchttag in der Fierdrich-Mohr Straße 6 in Koblenz.

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Und die Polizei Koblenz ist natürlich auch mit dabei.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Neben Einblicken in die tägliche Polizeiarbeit können Streifenwagen, Motorrad, das Sicherheitsmobil sowie das Schlauchboot der Wasserschutzpolizei aus nächster Nähe besichtigt werden. Zum Mitmachen und Ausprobieren laden verschiedene Stationen ein. Auch für das leiblichen Wohl ist gesorgt.

Die Polizei Koblenz freut sich auf zahlreiche Gäste und einen spannenden Tag mit der gesamten Blauchlichtfamilie!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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