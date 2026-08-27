Blaulichttag Koblenz - Die Blaulichtfamile lädt ein

Und die Polizei Koblenz ist natürlich auch mit dabei.



Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Neben Einblicken in die tägliche Polizeiarbeit können Streifenwagen, Motorrad, das Sicherheitsmobil sowie das Schlauchboot der Wasserschutzpolizei aus nächster Nähe besichtigt werden. Zum Mitmachen und Ausprobieren laden verschiedene Stationen ein. Auch für das leiblichen Wohl ist gesorgt.



Die Polizei Koblenz freut sich auf zahlreiche Gäste und einen spannenden Tag mit der gesamten Blauchlichtfamilie!



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K.Zorn

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