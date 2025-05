Blaulichttag in Andernach-Eich – Polizei ist mit dabei

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Andernach-Eich fand am Samstag, den 24. Mai 2025, ein großer Blaulichttag auf dem Dorfplatz in Eich statt.

Von 11:00 bis 17:00 Uhr erlebten rund 800 Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen und Vorführungen.



Vertreten waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, das DRK, das THW, die DLRG, die DRK-Bergwacht, die Rettungshundestaffel sowie die Polizeiinspektion Andernach. Neben aktuellen Einsatzfahrzeugen, wie einem Streifenwagen (Audi A6) und einem Polizeimotorrad konnten Interessierte auch ein historisches Polizeifahrzeug (VW T2-Bus) bestaunen. Die Polizei informierte zudem über Einbruchsschutz, Drogenprävention und Karrierechancen im Polizeidienst.



Ein besonderes Highlight war die realitätsnahe Vorführung eines Festnahmeszenarios durch die Diensthundestaffel und die Einsatztrainer des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Aktion zog zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann.



Mit Malstationen für Kinder, informativen Ständen und eindrucksvollen Einsatzübungen bot der Blaulichttag spannende Einblicke in die Arbeit der einzelnen Blaulichtorganisationen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell