Koblenz
Birlenbach - Schwerer Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am heutigen Nachmittag wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes gegen 14.20 Uhr über einen möglichen Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach informiert.

Lesezeit 1 Minute



Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei wurden bereits Reanimationsmaßnahmen bei einem 11-jährigen Jungen durchgeführt. Das Kind wurde unter laufenden Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus verbracht. Dort ist es leider mittlerweile verstorben.

Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand eines Todesermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Wir bitten um Verständnis, dass bis auf Weiteres keine weiteren Anfragen zu diesem Vorfall beantwortet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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