Hierbei könnt Ihr mit erfahrenen Polizeibeamten für unseren Einstellungstest trainieren. Zudem werden Euch Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.
Das Bewerbertraining findet bei der Unfallkasse Andernach, Orensteinstraße 10 in 56626 Andernach statt.
Anmeldung:
Interessierte sind herzlich eingeladen sich für das Bewerbertraining bis zum 12.03.2026 per E-Mail an piandernach.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Am Statdgraben 19
56626 Andernach
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Bewerbertraining der Polizei Andernach
Hierbei könnt Ihr mit erfahrenen Polizeibeamten für unseren Einstellungstest trainieren. Zudem werden Euch Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.