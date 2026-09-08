Plaidt
Bevorstehende Plaidter Kirmes: Gemeinsam feiern - sicher und friedlich
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Wenn in Plaidt vom 12. bis 15. September wieder Kirmes gefeiert wird, sollen vor allem Geselligkeit, gute Stimmung und ein friedliches Miteinander im Mittelpunkt stehen.

Lesezeit 1 Minute



Damit alle Besucherinnen und Besucher die Kirmes möglichst unbeschwert genießen können, werden Polizei und kommunaler Vollzugsdienst verstärkt und gut sichtbar präsent sein. Die Einsatzkräfte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, suchen den Kontakt zu den Feiernden und haben zugleich ein wachsames Auge auf das Geschehen.

Dabei gilt eine klare Linie: Wer friedlich feiern möchte, soll sich sicher fühlen und einen schönen Abend verbringen können. Wer hingegen andere belästigt, bedroht, verletzt oder Straftaten begeht, muss mit einem konsequenten Einschreiten rechnen.

"Wir wollen nicht das Feiern einschränken - ganz im Gegenteil. Unsere Präsenz soll dazu beitragen, dass diejenigen, die einfach eine gute Zeit haben möchten, dies auch sicher und ungestört tun können.", sagt Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0
Dienststellenleitung, POR Hoch


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren