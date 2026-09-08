Bevorstehende Plaidter Kirmes: Gemeinsam feiern - sicher und friedlich





Damit alle Besucherinnen und Besucher die Kirmes möglichst unbeschwert genießen können, werden Polizei und kommunaler Vollzugsdienst verstärkt und gut sichtbar präsent sein. Die Einsatzkräfte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, suchen den Kontakt zu den Feiernden und haben zugleich ein wachsames Auge auf das Geschehen.



Dabei gilt eine klare Linie: Wer friedlich feiern möchte, soll sich sicher fühlen und einen schönen Abend verbringen können. Wer hingegen andere belästigt, bedroht, verletzt oder Straftaten begeht, muss mit einem konsequenten Einschreiten rechnen.



"Wir wollen nicht das Feiern einschränken - ganz im Gegenteil. Unsere Präsenz soll dazu beitragen, dass diejenigen, die einfach eine gute Zeit haben möchten, dies auch sicher und ungestört tun können.", sagt Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach.



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Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Dienststellenleitung, POR Hoch





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