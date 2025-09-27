Die Vorführung beim Haftrichter ist für Sonntag, den 28.09.2025 avisiert.
Die beiden schwer verletzten Personen befinden sich nach wie vor im Krankenhaus, die leicht verletzte 14-Jährige konnte das Krankenhaus bereits gestern wieder verlassen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir im Moment auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen können. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
Betzdorf - Tatverdächtiger des versuchten Tötungsdelikts vom 26.09.2025 wurde festgenommen
