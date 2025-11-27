Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht !

Dieser befinde sich auf der B42 in Fahrtrichtung Neuwied von Linz aus kommend.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung kann das Fahrzeug in der Ortslage Leutesdorf feststellen. Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzt der Fahrer seine Fahrt jedoch mit hoher Geschwindigkeit fort.

Noch auf der Bundesstraße 42 kommt es aufgrund eines gefährlichen Fahrmanövers beinahe zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer seinen PKW auf die Gegenfahrbahn lenkt, da sich vor ihm zwei weitere Fahrzeuge befinden.

Die Fahrer dieser Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden um sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Nach der weiteren Verfolgung kann das Fahrzeug letztendlich in Neuwied Feldkirchen gestoppt werden. Hierbei vergisst der augenscheinlich betrunkene Fahrer das Fahrzeug zu sichern, so dass es gegen einen Streifenwagen und ein weiteres geparktes Fahrzeug rollt.

Der 44 jährige Mann, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird zur Blutentnahme durch die Beamten auf die Polizeiinspektion Neuwied verbracht.



