Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Zusätzlich gingen in umliegenden Dörfern auch vereinzelt Anrufe ein.

Es habe in der Nacht einen Polizeieinsatz gegeben, bei der es Festnahmen gab. Weitere Täter (osteurop., bewaffnet) seien flüchtig. Bei den Festgenommenen hätte man Hinweise zum Anwesen der angerufenen Geschädigten gefunden. Dort sei Geld, Goldmünzen, etc. deponiert. Die Wertgegenstände sollten jetzt gesichert werden. Im weiteren wird in der Regel eine Übergabe vorgeschlagen, wozu es in keinem Fall kam.

Nachdem von den GS verneint wurde, dass sich hohe Bargeldsummen im Haus befinden, wird aufgelegt.

In einzelnen Fällen, nachdem die Geschädigten auflegten, weil sie den Betrug schnell erkannten, kam es zu einem verbal aggressiveren erneuten Anruf. In einem Fall, wo der Geschädigte den "Fake" frühzeitig erkannte und den Täter seinerseits veralberte, drohte dieser erbost an, Leute zu ihm zu senden.

Sehr positiv ist zu erwähnen, dass kein Angerufener auf die Legende reinfiel, es kaum zu Forderungen und keiner Geldübergabe kam.

Auch aufgrund der umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit scheint das "Geschäftsmodell" langsam auszulaufen, worauf auch die aggressiven Reaktionen der Täter hindeuten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz, Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 0261-103-54950





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell