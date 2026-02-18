Betrugsversuche durch falsche Bankmitarbeiter im Bereich Kaisersesch und Adenau - Kriminalpolizei Mayen sucht dringend Zeugen

Am gestrigen Dienstag, 17.02.26, kam es in der Verbandsgemeinde Kaisersesch vermehrt zu Anfrufen falscher Bankmitarbeiter bei älteren Menschen.

Diesbezüglich veröffentlichte die Polizei bereits gestern eine Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/6218417.



Die Kriminalpolizei Mayen sucht nun dringend Zeugen oder Geschädigte aus den Bereichen der VGV Kaisersesch (Düngenheim) und der VG Adenau (Reiferscheid und Adenau).



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651/801-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.



