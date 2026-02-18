Betrugsversuche durch falsche Bankmitarbeiter im Bereich Kaisersesch und Adenau - Kriminalpolizei Mayen sucht dringend Zeugen

Diesbezüglich veröffentlichte die Polizei bereits gestern eine Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/6218417.
Die Kriminalpolizei Mayen sucht nun dringend Zeugen oder Geschädigte aus den Bereichen der VGV Kaisersesch (Düngenheim) und der VG Adenau (Reiferscheid und Adenau).
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651/801-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.
