Betrug mit hohem Schaden in Boppard - Polizei sucht Zeugen

Die Täter gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus und veranlassten die Geschädigte, mehrere tausend Euro Bargeld zu übergeben.



Die Geschädigte konnte einen der Täter wie folgt beschreiben:



- männlich

- 20-25 Jahre alt

- schlanke Statur

- circa 1,75 Meter groß

- kurze, schwarze gelockte Haare

- schwarze Mütze

- schwarze Kleidung

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- akzentfreies deutsch



Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die beschriebene Person insbesondere am 31.03.2026 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße, Heerstraße, Zelkesgasse und Rheinallee in Boppard auf.



Zeugen, die Hinweise zur beschriebenen Person oder auffälligen Fahrzeugen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard

Tel: 06742 8090

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de





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