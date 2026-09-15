Betrug durch falsche Brandschutzprüfer an der Untermosel

Hiervon eine vollendete in Kobern-Gondorf (Frisörsalon), und jeweils ein Versuch in Alken (Imbiss) und Brodenbach (Restaurant).

Die beiden Tatverdächtigen gaben sich als Brandschutzprüfer aus und boten an, die Feuerlöscher der Lokale zu überprüfen. In zwei Fällen wurde die Masche erkannt und die TV des Platzes verwiesen, in einem Fall kam es zur Übergabe eines Bargeldbetrages. Hier wurde auch eine Quittung ausgestellt, die aufgeführte Firma ist jedoch nicht existent.



Hinweise auf ein mitgeführtes Tatfahrzeug sowie eine Beschreibung der beiden TV liegen vor.



Sind weitere Versuche / Taten bekannt, welche bislang nicht zur Anzeige gebracht wurden? Zeugen / Geschädigte werden entsprechend gebeten, sich bei der zuständigen PW Brodenbach / PI KO2 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PW Brodenbach / Schulz, PHK

Telefon: 0261-103-54950 bzw. -54250





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