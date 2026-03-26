Betrügerische Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus

Die derzeit unbekannte Täterschaft gab sich in den meisten Fällen als Kriminalpolizei aus Boppard aus und versuchte an Informationen über Wertgegenstände im Haushalt zu gelangen. In einem Fall kam es zu einem vollendetem Betrug in dem einem unbekannten Täter Wertgegenstände übergeben wurden.



Bei sachdienlichen Hinweisen melden sie sich bei der unten genannten Dienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





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