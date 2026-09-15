Beschädigung mehrerer geparkter Fahrzeuge in Koblenz / Zeugen und weitere Geschädigte gesucht





Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine bislang unbekannte Person zu Fuß von der Beatusstraße in Richtung Lindenstraße. Dabei wurden mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge mit einem bislang unbekannten, vermutlich spitzen Gegenstand beschädigt.



Bislang konnten insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt haben, sich zu melden. Ebenso werden Personen gesucht, deren Fahrzeuge möglicherweise ebenfalls beschädigt wurden und die den Schaden bislang noch nicht angezeigt haben.



Sachdienliche Hinweise sowie Hinweise auf weitere Geschädigte nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0261 / 92156300 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

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