Koblenz
Beschädigtes Rohr im Gewerbegebiet Wiebelsheim - Folgemeldung

Symbolbild

dpa

Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 11.03.26, 22.15 Uhr, teilt die Polizei mit, dass sich im Rahmen der bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen keine Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt ergeben haben.



Vielmehr ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter die Pipeline manipuliert haben, um Diesel abzupumpen.

Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die in der Vergangenheit verdächtige Wahrnehmungen im und um das Gewerbegebiet in Wiebelsheim gemacht haben, sich an die Polizei Boppard unter 06742/ 809-0 oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren