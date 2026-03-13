Beschädigte Fernleitung im Industriegebiet Wiebelsheim - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Diese führt derzeit umfangreiche Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände durch.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter Manipulationen an der unterirdisch verlegten Leitung vorgenommen, um den darin geführten Treibstoff abzuleiten.

Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Beschädigung, wodurch eine nicht unerhebliche Menge an Kraftstoff in das Erdreich sickerte.

Die genaue Menge des ausgelaufenen sowie des entnommenen Kraftstoffs ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die konkrete Tatzeit. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt.

Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt liegen derzeit nicht vor. Nach aktuellem Ermittlungsstand steht vielmehr ein Treibstoffdiebstahl im Raum.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell