Sorgen Sie dafür, dass Wohnung oder Haus während Ihrer Abwesenheit
bewohnt aussehen.
Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde während Ihrer Abwesenheit
beispielsweise den Briefkasten zu leeren, die Rollläden/Jalousien zu
öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen.
Sofern möglich, setzen Sie Zeitschaltuhren ein, um "Leben" im Haus zu
signalisieren.
Urlaubsbilder, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden,können,
sofern sie öffentlich einsehbar sind, potentielle Täter auf
leerstehende Häuser aufmerksam machen.
Überprüfen Sie vor der Abreise noch einmal die Schließmechanismen,
insbesondere in schlecht einsehbaren Bereichen (Terrassentür, Keller
etc.)
Für Fragen oder weitere Verhaltenshinweise steht die Fachstelle für
Prävention des PP Koblenz unter 0261-103 51152 oder per Mail unter
ppkoblenz.zentralepraevention@polizei.rlp.de zur Verfügung.
Beruhigt in den Urlaub - Polizei Koblenz gibt Tipps zur Einbruchprävention
