Beruhigt in den Urlaub - Polizei Koblenz gibt Tipps zur Einbruchprävention

Sommerzeit - Urlaubszeit. Wer sein Zuhause verlässt, um ein paar entspannte Tage in einer Urlaubsregion zu verbringen, sollte ein paar Dinge beachten, um nicht bei der Rückkehr aus dem Urlaub eine böse Überraschung zu erleben.





Sorgen Sie dafür, dass Wohnung oder Haus während Ihrer Abwesenheit

bewohnt aussehen.



Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde während Ihrer Abwesenheit

beispielsweise den Briefkasten zu leeren, die Rollläden/Jalousien zu

öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen.



Sofern möglich, setzen Sie Zeitschaltuhren ein, um "Leben" im Haus zu

signalisieren.



Urlaubsbilder, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden,können,

sofern sie öffentlich einsehbar sind, potentielle Täter auf

leerstehende Häuser aufmerksam machen.



Überprüfen Sie vor der Abreise noch einmal die Schließmechanismen,

insbesondere in schlecht einsehbaren Bereichen (Terrassentür, Keller

etc.)



Für Fragen oder weitere Verhaltenshinweise steht die Fachstelle für

Prävention des PP Koblenz unter 0261-103 51152 oder per Mail unter

ppkoblenz.zentralepraevention@polizei.rlp.de zur Verfügung.



