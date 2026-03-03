Berufsinfotage bei der Polizei in Lahnstein

Lahnstein
Am 01.04.26 und 02.04.26 finden bei der Polizei in Lahnstein Schnuppertage für Berufsinteressierte statt.



Wenn du mindestens 14 Jahre alt bist und Interesse am Polizeiberuf hast, dann melde dich an!

Es erwartete dich ein interessantes Programm, dass dir Einblicke in den polizeilichen Alltag gibt und mit einem Besuch des Polizei-Campus Hahn abgeschlossen wird.

Anmeldungen bitte an pilahnstein@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

