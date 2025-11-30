Berufsinfoabend bei der Polizei Andernach

Hierbei können sich Interessierte über den abwechslungs- und facettenreichen Beruf, die Zugangsvoraussetzungen und das Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin oder zum Kriminalkommissar / zur Kriminalkommissarin informieren.
Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit mit unseren Einstellungsberatern ins Gespräch zu kommen.
Anmeldung:
Interessierte sind herzlich eingeladen sich für den Berufsinfoabend bis zum 11.12.2025 per E-Mail an PiAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
Tel.: 02632 9210
