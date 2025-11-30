Berufsinfoabend bei der Polizei Andernach

Die Polizei Andernach lädt alle, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, am Montag, 15. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr zu einem Berufsinfoabend ein.

Hierbei können sich Interessierte über den abwechslungs- und facettenreichen Beruf, die Zugangsvoraussetzungen und das Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin oder zum Kriminalkommissar / zur Kriminalkommissarin informieren.



Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit mit unseren Einstellungsberatern ins Gespräch zu kommen.



Anmeldung:



Interessierte sind herzlich eingeladen sich für den Berufsinfoabend bis zum 11.12.2025 per E-Mail an PiAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel.: 02632 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell