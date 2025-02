Berufsinfo-Tag bei der Polizei Koblenz: Letzte Plätze sichern!

Polizistin zu werden? Dann haben wir genau das richtige Angebot für dich!



Sichere dir einen Platz bei einem der zwei Berufsinfo-Tage bei der Polizei Koblenz! Am 19. Februar und am 26. Februar 2025 hast du ab 17 Uhr die Möglichkeit, dich ganz unverbindlich über den Polizeiberuf und den Einstieg mit mittlerer Reife zu informieren! Kolleginnen und Kollegen beantworten dir alles rund um die Einstellung.



Jetzt heißt es schnell sein: Die Plätze sind begrenzt! Anmeldungen bitte per E-Mail an: pdkoblenz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell