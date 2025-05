Bendorf - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz am 06.05.2025 in einer Moschee

Seine Persönlichkeitsstruktur, in Verbindung mit einer persönlichen Motivlage dürften ihn letztendlich dazu bewogen haben, die Moschee aufzusuchen. Die Person ist regelmäßig Besucher des Gebetshauses. Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte keine detaillierteren Angaben zur Person und den Hintergründen machen können. Von der Person geht derzeit keine Gefahr mehr aus.



Wenngleich die polizeilichen Ermittlungen noch andauern, geht die Polizei im Moment eher davon aus, dass die Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden Verletzungen von Personen innerhalb der Moschee nicht gegeben war. Die Personen fanden in den Räumlichkeiten Schutz und durch entsprechende Ansprachen konnte die Situation dahingehend beruhigt werden, dass die Person (unbewaffnet) vor die Moschee trat und dort von Polizeikräften in Gewahrsam genommen wurde.



