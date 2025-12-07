Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6500EUR geschätzt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Um 03:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur eine 25 Jahre alte Frau aus Koblenz, die mit ihrem Pkw Skoda die BAB3 in Richtung Köln befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Bendorf (BAB48) / Montabaur (BAB3) – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Trunkenheitsfahrt
