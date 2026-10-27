Bekämpfung von Jugendkriminalität im Stadtgebiet Koblenz

Am Montag, 26.10.26 fanden in der Innenstadt von Koblenz und hierbei schwerpunktmäßig im räumlichen Umfeld einer städtischen Schule sowie an bekannten neuralgischen Punkten Kontrollmaßnahmen der Polizeidirektion Koblenz statt.



Der Fokus lag hierbei insbesondere auf jugendtypischen Straftaten sowie den damit einhergehenden Gefahren- und Störungslagen.

Unter Federführung des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend mit Unterstützung der Kriminalpolizei Koblenz sowie der Bereitschaftspolizei wurden insgesamt 37 Personen kontrolliert. Hierbei wurden u.a. Vapes und Zigaretten sowie ein Messer sichergestellt. Eine Person lag im Fahndungsbestand ein, eine weitere Person konnte als Beschuldigter in einem Strafverfahren identifiziert werden.



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