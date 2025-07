Behördenleitung ehrt Kollegen für herausragenden Einsatz

Am 26. Mai 2025 war der Kollege nach Dienstende auf der Hauptstraße in Plaidt unterwegs, als er in einer dortigen Bäckerei eine vermummte und mit Messer bewaffnete Person wahrnahm. Der Mann hatte gerade die Tageseinnahmen der Bäckerei erbeutet und wollte vom Tatort fliehen. Kollege Waldenburger zögerte nicht, folgte dem Täter fußläufig, überwältigte ihn und fixierte ihn, bis die Verstärkungskräfte eintrafen.



Der Tatverdächtige konnte als 32-jähriger Deutscher identifiziert werden, der bereits über polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumsdelikte verfügte. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch die Kriminalpolizei Koblenz.



Der stellvertretende Behördenleiter, Polizeidirektor Stefan Heimes, sprach dem Kollegen für diese hervorragende Leistung seine persönliche Anerkennung aus! Im Beisein des Dienststellenleiters, Polizeioberrat Martin Hoch, und des örtlichen Personalrats Markus Landsrath, wurde Waldenburger die offizielle Belobigungsurkunde übergeben.



