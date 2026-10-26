Beendigung einer Verfolgungsfahrt am Abend des 25.10.2026 auf der BAB 3 bei Montabaur – Zeugenaufruf

Ein mit zwei Personen besetzter VW Polo mit WI-Kennzeichen sollte nach einem Verkehrsverstoß in Frankfurt angehalten und kontrolliert werden. Das Fahrzeug entzog sich der Kontrolle und flüchtete auf die BAB 3 in Richtung Köln. Auf der A 3 kam es zu mehreren rasanten und gefährlichen Fahrmanövern, wodurch Einsatzkräfte und andere Verkehrsteilnehmer potentiell einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt wurden. Hinter der Landesgrenze Hessen – Rheinland-Pfalz konnten Einsatzkräfte zusammengezogen werden. Zudem wurde ein rheinlandpfälzischer Polizeihubschrauber zeitnah hinzugezogen. In Höhe von Montabaur konnte vor einer Baustelle der Verkehr verlangsamt und hierdurch auch der flüchtige PKW gegen 21:10 Uhr zum Anhalten gebracht werden. Nachdem der PKW gestoppt worden war, versuchte der Fahrer sich aus der Kontrolle zu entziehen und touchierte hierbei zwei unbeteiligte PKW. Letztlich gelang es den eingesetzten Kräften, den Fahrer und den Beifahrer aus dem PKW zu ziehen und festzunehmen. Bei der Festnahme wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand jedoch Blechschaden. Kurz vor der Festnahme wurden noch ein unbekannter Gegenstand aus dem Fluchtfahrzeug geworfen, welcher einen verfolgenden Streifenwagen der hessischen Polizei beschädigte.

Bei den festgenommenen Fahrzeuginsassen handelt es sich um einen 16 und einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen. Der 16-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wie beide Insassen in Besitz des PKW gekommen sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zumindest der Fahrer muss sich überdies wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten. Beide Jugendlichen wurden in der Nacht einem Erziehungsberechtigten übergeben. Im Einsatz waren letztlich ca. 50 Polizeibeamte aus Hessen und aus Rheinland-Pfalz.

Zeugen und potentielle Geschädigte werden sich gebeten, sich unter Tel. 02602 9327-0 an die Polizeiautobahnstation Montabaur zu wenden.



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