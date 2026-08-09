Bedrohung - Koblenz Löhrrondell

Kurz darauf seien mehrere Beteiligte Personen in zwei verschiedene Fahrzeuge in der Löhrstraße gestiegen und in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gefahren.



Beide Fahrzeuge konnten von den eingesetzten Polizeikräften festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den Insassen beider Fahrzeuge wurden zwei Messer sowie ein Schlagring festgestellt.



Zwei weitere Personen gaben sich als Geschädigte zu erkennen und gaben an, dass sie von den Insassen der beiden Fahrzeuge mit mindestens einem Messer bedroht und verfolgt worden seien. Es sei niemand verletzt worden. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Bedrohung konnten die Geschädigten zunächst nicht machen.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1

(ggf. Ansprechpartner einfügen)

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung

der Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell