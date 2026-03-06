Bedrohung durch Jugendliche - Zeugenaufruf

Durch einen der Täter wurde hierbei ein Telekospschlagstock genutzt.
Zeugen, die die Personen gesehen haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 92156-300 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.
