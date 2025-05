Bassenheim (A48) - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der A48

Bezug: Erstmeldung der Polizeiautobahnstation Mendig vom 25.05.2025, 03.42 Uhr In der letzten Nacht kam es gegen 03.00 Uhr im Bereich Bassenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A48 in Fahrtrichtung Trier.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein mit neun Personen besetzter Kleinbus (9-Sitzer) nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich offensichtlich mehrfach.



Durch den Unfall wurden eine männliche Person (53 Jahre) und zwei weibliche Personen (47, 65 Jahre) tödlich verletzt, die sechs weiteren Personen im Alter von 20 bis 66 Jahren wurden teilweise schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.



Nach derzeitigem Stand befanden sich die Personen zuvor auf einer Familienfeier in Hessen. Es liegen im Moment keine Hinweise auf eine alkohol- oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit des 22-jährigen Fahrzeugführers vor, insofern bitten wir die Öffentlichkeit, sich nicht an entsprechenden Spekulationen zu beteiligen.



An dem eigentlichen Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Ein nach dem Unfall folgendes Fahrzeug wurde beim Überfahren von Trümmerteilen beschädigt und musste abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen zu diesem schweren Unfall dauern an. Neben Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst waren polizeilicherseits das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz im Einsatz. Die A48 war während der Einsatzmaßnahmen in Fahrtrichtung Trier bis etwa 07.45 Uhr gesperrt.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Verletzten und deren Gesundheitszustand sowie zum noch zu ermittelnden Unfallhergang auch auf Nachfrage derzeit keine ergänzenden Angaben machen können.



