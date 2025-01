Bad Ems - Verkehrsunfall im Malbergtunnel Bad Ems

Im Tunnel kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß von zwei PKW. Durch den Zusammenstoß wurden nach derzeitigem Stand drei Personen verletzt (nicht lebensbedrohlich).



Entgegen erster Spekulationen war an dem Unfall kein Schulbus beteiligt.



Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Polizeiinspektion Bad Ems berichtet nach.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell