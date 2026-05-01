Koblenz
Bad Ems - Größerer Polizeieinsatz in der Malbergstraße

Symbolbild

dpa

Derzeit findet in der Malbergstraße in Bad Ems ein größerer Polizeieinsatz statt.

Zu den näheren Hintergründen können derzeit allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Wir berichten unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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