Zu den näheren Hintergründen können derzeit allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.
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Bad Ems - Größerer Polizeieinsatz in der Malbergstraße
Zu den näheren Hintergründen können derzeit allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.