Bad Ems - Größerer Polizeieinsatz in der Malbergstraße

Derzeit findet in der Malbergstraße in Bad Ems ein größerer Polizeieinsatz statt.

Zu den näheren Hintergründen können derzeit allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.



Wir berichten unaufgefordert nach.



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