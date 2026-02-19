BAB3
BAB3 - Neustadt (Wied) - Diebstahl von Baugerüsten auf Wiedtalbrücke
BAB3 - Neustadt (Wied) (ots) - In der Nacht vom 17.02.2026 auf den 18.02.2026 entwendeten unbekannte Täter Baustellengerüste im Wert von etwa 5000 Euro aus der Baustelle des Brückenbauwerks der Wiedtalbrücke.

Die eingerichtete Baustelle befindet sich auf einem abgesperrten Teil der Fahrbahn der Wiedtalbrücke.
Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum die Baustelle betreten oder befahren haben.

