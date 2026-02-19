Die eingerichtete Baustelle befindet sich auf einem abgesperrten Teil der Fahrbahn der Wiedtalbrücke.
Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum die Baustelle betreten oder befahren haben.
BAB3 - Neustadt (Wied) - Diebstahl von Baugerüsten auf Wiedtalbrücke
