Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw im Gegenverkehr. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.
Aufgrund der noch andauernden Unfallaufnahme vor Ort kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke.
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B42 - Verkehrsunfall mit Personenschaden