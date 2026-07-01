Koblenz
B42 - Verkehrsunfall mit Personenschaden
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei Koblenz wurde heute gegen 08:53 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar informiert.


Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw im Gegenverkehr. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.
Aufgrund der noch andauernden Unfallaufnahme vor Ort kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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