Autofahrer mit gefälschtem Führerschein und offenem Haftbefehl unterwegs

Am Freitag, den 04.07.2025, wurde der Polizei Bendorf gegen Nachmittag ein Fahrzeug gemeldet, das in unsicherer Fahrweise geführt wurde.

Der gemeldete PKW konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Bendorf einer Kontrolle unterzogen werden. Diese ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der vorgezeigte Führerschein gefälscht war. Außerdem hatte der Fahrer noch einen offenen Haftbefehl.

Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrer einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ferner wird er sich in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Floeth



Telefon: 02622-94020



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell