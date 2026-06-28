Bendorf
Autofahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gestoppt - Führerschein beschlagnahmt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntagmorgen (28. Juni 2026) zog die Polizei gegen 06:30 Uhr einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr.



Eine Streifenbesatzung kontrollierte den PKW im Stadtgebiet. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus von einem Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein des 21-jährigen Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren