Bendorf
Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, kam es in der Remystraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.



Gegen Nachmittag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Bendorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren